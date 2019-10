Apple potrebbe lanciare le nuove AirPods Pro a fine Ottobre a 260 Dollari

Il nuovo modello delle AirPods potrebbe essere più vicino del previsto. Come preannunciato qualche mese fa, entro fine anno Apple potrebbe portare sul mercato la nuova generazione delle cuffie senza fili più popolari del mercato. Quest'oggi il China Daily sostiene che il debutto potrebbe avvenire già a fine Ottobre.

Contrariamente a quanto ipotizzato in passato, le nuove AirPods dovrebbero chiamarsi semplicemente "AirPods Pro" e non "AirPods 3", e potrebbero avere un prezzo di partenza di circa 260 Dollari.

Rispetto alle AirPods 2, le nuove adotteranno un design in-ear rinnovato per supportare la cancellazione del rumore che aveva mostrato la beta di iOS 13.2. Il documento sostiene anche che il suffisso "Pro" che Apple ha adottato anche per i modelli più costosi di iPhone 11, aiuterà la Mela a differenziare i nuovi auricolari wireless da quelli esistenti, evitando meno confusione tra gli utenti.

Un altro rapporto pubblicato oggi sostiene anche che le AirPods Pro sfoggeranno un nuovo design in metallo che aumenterà la dissipazione del calore, evitando il surriscaldamento.

Come sempre in questi casi non possiamo garantire l'assoluta veridicità delle informazioni, ma il fatto che la beta di iOS 13.2 contenga una nuova icona per le AirPods lascia presagire un lancio ormai imminente, probabilmente in concomitanza con l'arrivo dell'aggiornamento.