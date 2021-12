Apple ha lanciato una nuova applicazione per Android? Sì, c'è già sul Play Store

Quella del 13 dicembre 2021 è una serata importante per Apple: basti pensare al rilascio dell'aggiornamento ad iOS 15.2 per gli iPhone. In ogni caso, non è arrivato solamente quest'ultimo, ma c'è stato anche il lancio di un'app per Android.

Sì, avete capito bene: la società di Cupertino è tornata a pubblicare un'applicazione sul Play Store (finora aveva semplicemente rilasciato "Beats", "Apple Music", "Apple TV" e ovviamente "Passa a iOS"). In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e iDownloadBlog, si è deciso di rendere disponibile per gli utenti Android un software che consente di rilevare gli AirTag "sospetti".

Facciamo un passo indietro: per chi non lo sapesse, il succitato update ad iOS 15.2 porta con sé, tra le varie funzionalità, un sistema che permette di scovare la presenza di eventuali AirTag "indesiderati" che stanno tracciando la posizione dell'utente. Trattandosi di una feature importante, Apple ha voluto "espanderla" anche a coloro che usano Android, in modo che un po' tutti possano "proteggersi" da quel punto di vista.

L'applicazione coinvolta è chiamata Tracker Detect ed è già disponibile sul Play Store, anche se al momento in cui scriviamo non risulta ancora disponibile in Italia (arriverà presto? Staremo a vedere). In ogni caso, l'iniziativa di Apple risulta sicuramente interessante, in quanto non è esattamente notizia di tutti i giorni che l'azienda di Tim Cook porti su Android una funzionalità in qualche modo legata ad iOS sotto forma di applicazione.

Per il resto, per maggiori dettagli sulla questione potete fare riferimento al portale ufficiale di Apple (a fine pagina è stata aggiunta un'indicazione relativa alla nuova app per Android).