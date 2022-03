Apple ha lanciato il nuovo Magic Mouse: ha l'USB-C, ma anche lo stesso problema di sempre

Al termine del keynote di ieri sera, Apple ha non solo lanciato il nuovo cavo Thunderbolt 4 Pro di cui abbiamo parlato su queste pagine qualche ora fa, ma anche il nuovo Magic Mouse che accompagna il Mac Studio svelato in via ufficiale sul palco virtuale dell’Apple Park.

Il Magic Mouse ha un costo di 109 Euro e può essere acquistato direttamente sul sito web ufficiale Apple, nella colorazione nera e bianca.

All’interno della confezione gli utenti troveranno, ovviamente, il Magic Mouse ma anche un cavo intrecciato da USB-C a Lightning, che permette di ricaricarlo tramite la porta USB-C presenti sui PC. Tuttavia, nonostante ciò il mouse mantiene uno storico problema: l’ubicazione della porta Lightning.

Nonostante il cambio di scocca, infatti, il Magic Mouse non può essere caricato durante l’utilizzo. Apple spiega che la batteria ha un’autonomia di circa un mese tra le due ricariche, ma è indubbio che questo aspetto continui a non soddisfare gli utenti ed in molti continuano a chiedersi per quale motivo Apple stia continuando a mantenere e difendere questa scelta di design che appare davvero incomprensibile.

