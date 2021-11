Apple: le AirPods Pro 2 arriveranno nel Q3 del 2022, il design sarà totalmente nuovo?

Ormai da qualche mese stanno circolando insistenti rumor sulle AirPods Pro 2, le nuove cuffie in-ear di Apple. Ora, pare che un nuovo rumor basato sullo stato della catena produttiva degli auricolari di Cupertino fornisca una loro finestra di uscita, che dovrebbe collocarsi intorno al terzo trimestre del 2022.

Dopo che alcune immagini delle scorse settimane hanno mostrato le AirPods 2 per la prima volta, gli insider Mark Gurman e Ming-Chi Kuo sono tornati a parlare delle nuove cuffie di Apple, confermando la loro uscita nel 2022, senza però fornire un periodo di lancio più ristretto. È stato invece il leaker FronTron a dire che le AirPods Pro 2 usciranno nel terzo trimestre del 2022, e non più nel secondo trimestre dello stesso anno per via di alcuni problemi di produzione, che sono già stati confermati da dei report delle scorse settimane.

FronTron non è un leaker con una storia particolarmente lunga, ma secondo le informazioni rilasciate a MacRumors la sua fonte sarebbe interna alla catena produttiva delle cuffie e sarebbe la stessa che ha predetto correttamente la data di uscita delle AirPods 3 qualche mese fa.

Tra gli altri rumor che circondano riguardo alle nuove buds di Apple, Mark Gurman ha detto che verrà eliminata la sezione cilindrica che fuoriesce dall'orecchio, in favore di un design sferico, "che si integri meglio con le orecchie degli utenti", anche se rimane difficile capire come l'azienda di Cupertino riuscirà a inserire tutto l'hardware delle AirPods in uno spazio così limitato. Secondo altri esperti, il design di cui parla Gurman sarebbe stato adottato solo in una fase iniziale del design delle cuffie e successivamente accantonato per ragioni di spazio.

Infine, lo scorso maggio la reporter di Bloomberg Debby Wu scriveva che le AirPods Pro 2 avranno un sensore di movimento aggiornato e pensato per il fitness, con delle ottime capacità di tracciamento dei dati biometrici dell'utente. Tutte queste indiscrezioni sono comunque da prendere con cautela, perché nessuna di esse è al momento verificabile e il lancio delle AirPods 2 è lontano ancora qualche mese.