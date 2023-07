Apple: il lancio delle AirPods 4 è vicino, ma niente AirPods 'Lite'

Apple ha lanciato le AirPods Pro 2 in tutto il mondo, Italia compresa, lo scorso settembre. Dopo quasi un anno senza alcuna nuova release, trapelano finalmente dei dettagli sul piano di Apple per le sue nuove AirPods, che passerà per un "refresh" sia lato hardware che lato software.

A riportare la notizia è il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha spiegato che Apple introdurrà le porte USB-C di ricarica sulle sue nuove cuffie in-ear e over-ear. Inoltre, queste ultime saranno dotate di nuove feature per il monitoraggio della temperatura corporea e della salute delle orecchie, nonché di alcune funzioni specificamente pensate per essere utilizzate in combinazione con il visore MR Apple Vision Pro.

Per quanto riguarda le nuove funzioni, Apple sarebbe al lavoro su un test dell'udito personalizzato per ogni utente, che verrebbe effettuato dalle AirPods al primo utilizzo e che permetterebbe alle cuffie di determinare, mediante la riproduzione di vari suoni, quale sia lo stato di salute dell'apparato uditivo di chi le sta indossando. L'idea è quella di aiutare gli utenti a scoprire se possiedono dei problemi uditivi, rendendo di fatto obsolete le app per iOS che già permettono di farlo proprio tramite le cuffie in-ear di Cupertino.

Un altro sensore che troverà spazio sulle nuove AirPods sarà quello per la misurazione della temperatura dell'utente, che doveva essere implementato già sulle AirPods 2 (come anche la porta USB-C, peraltro), ma che infine è slittato alla prossima generazione di earbuds. Il sensore misurerà la temperatura del canale uditivo di chi indossa le cuffie, che dovrebbe fornire un dato più accurato di quello misurato al polso da Apple Watch. Questa funzione, oltre che per indicarvi se avete la febbre, sarà utile per individuare i periodi di maggior fertilità negli utenti di sesso femminile.

Mantenendoci sull'hardware, pare che tutte le AirPods da qui in poi saranno dotate di porte USB-C di ricarica, seguendo il modello di iPhone 15 e la regolamentazione europea sul connettore unico. Svela inoltre Gurman che le prossime cuffie ad arrivare saranno le AirPods 4 (dal momento che il lancio delle AirPods 3 risale al 2021), mentre per le AirPods Pro 3 ci sarà da aspettare ancora un po', anche se il device resta in fase di sviluppo.

Gurman, poi, ha spiegato che Apple non lancerà le AirPods Lite, ma che semplicemente terrà in commercio sia le AirPods 3 che le AirPods 2 dopo il lancio di AirPods 4. Tuttavia, il prezzo delle AirPods 2 scenderà da 129 a 99 Dollari, rendendole di fatto un'alternativa budget alle due "sorelle maggiori".

Infine, il giornalista di Bloomberg ha anticipato che le AirPods funzioneranno insieme a Vision Pro, di cui addirittura saranno una "componente fondamentale". Anche se l'headset ha degli speaker integrati, infatti, il colosso di Cupertino ha già realizzato dei sistemi di pairing con le AirPods Pro 2, che permetteranno l'ascolto immersivo di film, serie TV e musica senza che il proprio audio disturbi le altre persone nelle vicinanze.