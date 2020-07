Apple lavora anche ad un Apple Watch economico, lancio nel 2021?

March keynote - 23 March (Depending from the COVID-19)



- #iPhone 12R (name unknown / name only for concept)

- #iPad Pro 12.9” with MiniLED

- Сheap Apple Watch

- #AirPods (3th Gen)

- iPad Mini / iPad Air



- Concept by: @aaple_lab

- Source: @aaple_la / @komiya_kj pic.twitter.com/8UQHMFlGgV