Apple lavora già al chip M3: lancio nella seconda metà del 2023?

A pochi giorni dalla pubblicazione dei primi rumor relativi ai presunti lavori di Apple sui chip M2 Pro, M2 Max ed A17, su web spunta una voce che vuole il colosso di Cupertino già alle prese con la prossima generazione dei chip Apple Silicon.

A pubblicarla ci ha pensato il Taiwan Commercial Times, secondo cui Apple avrebbe dato il via alla progettazione di base del nuovo SoC, l’M3, che dovrebbe raggiungere i mercati già nella seconda metà del 2023 o al massimo entro il primo trimestre del 2024. Il progetto attualmente è noto internamente con il nome in codice Malma, ed a quanto pare si tratterà di un processore basato sull’architettura N3E di TSMC, vale a dire una variante migliorata del processo N3, noto anche come 3nm.

L’N3E potrebbe marcare ulteriormente le differenze rispetto all’N3, che secondo i dati ufficiali offre un aumento delle prestazioni fino al 15% ed una riduzione fino al 30% rispetto all’N5.

Non è chiaro su quali modelli di MacBook lo vedremo all’opera per primo, ma tutto lascia intuire che si tratterà del MacBook Air, per cui Apple potrebbe anche aumentare le dimensioni del display. Non è da escludere anche un debutto sulla serie iPad Pro, iMac ed iPad Air.

Apple ha annunciato l’M2 alla WWDC 2022, a due anni dall’M1, ed allo stato attuale appare improbabile ipotizzare il lancio dell’M3 già il prossimo anno, anche tenendo conto degli altri rumor su M2 Max ed M2 Pro e la timeline della precedente generazione.