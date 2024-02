Apple lavora ad un HomePod con display: il lancio però non avverrà a breve

I progetti a lungo termine di Apple non riguardano solo il possibile lancio di AirPods con delle piccole telecamere, ma anche il comparto HomePod. Secondo quanto affermato dal popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, il colosso di Cupertino starebbe lavorando su un nuovo altoparlante smart con display simile ad iPad integrato su di esso.

Tuttavia, sebbene il rumor sia senza dubbio affascinante ed il progetto interessante, Gurman ritiene che il lancio non avverrà prima del 2025, ovviamente qualora il progetto dovesse proseguire.

Gurman afferma che Apple avrebbe iniziati i primi lavori su un HomePod con display con alcuni fornitori esterni, ma il progetto sarebbe evidentemente ancora nelle fasi embrionali ed infatti nella mail si legge che “deve ancora fare qualche progresso” prima di decidere se lanciarlo effettivamente sul mercato oppure no.

In passato lo stesso giornalista ha anche parlato di un dispositivo in grado di combinare Apple TV, HomePod e fotocamera FaceTime, insieme a display intelligenti simili ad iPad da agganciare al muro, ma non è chiaro se tali progetti siano ancora vivi oppure se alla fine il colosso di Cupertino ha deciso di metterci su una croce. Sembra però chiaro che Apple, sulla scia di quanto fatto anche da altre società, abbia intenzione di puntare sul comparto della smart home.