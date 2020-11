Apple lavora con Microsoft per il supporto al pad di Xbox Series X su iPhone e iPad

Se avete acquistato una Xbox Series X o una Xbox Series S nel contesto del recente lancio e avete provato a utilizzare il controller ufficiale su iPhone e iPad, vi sarete sicuramente accorti del fatto che per il momento il pad non funziona su queste piattaforme. Tuttavia, Apple ha promesso aggiornamenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e 9to5Mac, la società di Cupertino ha recentemente pubblicato una pagina di supporto ufficiale in cui si legge: "Microsoft e Apple stanno collaborando per offrire la compatibilità per il controller per Xbox Series X agli utenti in un aggiornamento futuro". Non è chiaro a quali dispositivi Apple si faccia riferimento, ma diverse fonti internazionali descrivono iPhone e iPad come i primi a ricevere la compatibilità. Tuttavia, la pagina di supporto è relativa anche ad Apple TV, iPod touch e Mac, quindi si attendono novità anche da quel punto di vista.

Vi ricordiamo che recentemente, nella prima beta 14.3 di iOS 14, sono stati trovati alcuni riferimenti al supporto al controller ufficiale di PlayStation 5, l'iconico DualSense che abbiamo raccontato a più riprese su queste pagine. Per il resto, visto che siamo in tema controller, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al confronto tra i pad di PS5 e Xbox Series X.