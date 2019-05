Apple lavora anche sul nuovo iPhone Xr, in rete i primi rumor

A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione dell'ultimo render in 3D della prossima generazione di iPhone Xr, si torna a parlare del dispositivo. Secondo quanto riferito da alcuni analisti, il nuovo smartphone potrebbe essere disponibile in sei colorazioni.

Sostanzialmente si tratta di una conferma della lineup attuale, anch'essa personalizzabile con sei diverse finiture. A livello estetico però dovrebbe essere applicata una piccola ma sostanziale novità.

Secondo il blog giapponese MacOtakara, il successore dell'iPhone Xr sarà annunciato con lo stesso numero di colori, ovvero sei, ma con una minuscola modifica. Invece del Coral e Blue, infatti, Apple dovrebbe offrire il Green e Lavander. I colori rimanenti invece dovrebbero essere Black, Yellow, (PRODUCT)RED, e White.

Discorso diverso per le colorazioni dei successori di iPhone Xs ed Xs Max, ma a quanto pare ne saranno tre proprio come le versioni 2018. Mac Otakara sostiene che i modelli premium potrebbero essere accompagnati da alcune custodie in silicone dedicate che dovrebbero riprendere le colorazioni di iPhone Xr.

Tralasciando le colorazioni, iPhone Xr dovrebbe includere il chipset A13 basato su processo produttivo a 7nm N7 Pro ed il supporto al WiFi 6 per una connettività senza fili migliorata. Per le conferme di rito però bisognerà ancora aspettare qualche mese: la presentazione resta in programma per il prossimo autunno.