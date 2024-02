Apple sta lavorando su almeno due iPhone pieghevoli: ecco come potrebbero essere

A pochi giorni dai rumor che vogliono Apple al lavoro sul suo primo pieghevole, emergono alcune nuove indiscrezioni sui progetti del colosso di Cupertino per il mercato dei foldable. A pubblicarli The Information, secondo cui Apple starebbe lavorando su almeno due prototipi di iPhone pieghevoli.

La testata riferisce che i due modelli in questione si baserebbero sul design “a conchiglia”, come il Galaxy Z Flip di Samsung, per fare un esempio. La scelta sarebbe da ricercare nel fatto che questo design permetterebbe di rendere lo smartphone, da chiuso, più piccolo e portatile rispetto a quelli tradizionali, e consente anche di scattare fotografie piegandolo a 90 gradi e poggiandolo su una superficie.

Nel rapporto si legge che i lavori sono nelle fasi iniziali, e dal momento che anche lo sviluppo dell’iPad pieghevole si sta rivelando tutt’altro che semplice, non è chiaro quando potrebbe essere lanciato.

L’azienda mirerebbe a creare un dispositivo che sia sottile la metà degli attuali modelli di iPhone, in modo tale che non sia troppo spesso una volta piegato. Gli ingegneri avrebbero anche preso in considerazione la possibilità di montare uno schermo esterno, proprio come il Galaxy Z Flip di Samsung, ma non è chiaro se abbiano preso o meno una decisione.

Resta da capire anche quando e se vedrà la luce: The Elec ricorda che il 2027 segnerà il 20esimo anniversario dell’iPhone ed il 10esimo anniversario del primo iPhone con pannello OLED, non è da escludere quindi che Apple possa celebrarlo in grande con il suo primo foldable.