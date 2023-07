Apple sta lavorando a un'IA rivale di ChatGPT? Ecco quando potrebbe arrivare

A pochi giorni di distanza dal lancio di Google Bard in Italia, arrivano ulteriori indicazioni importanti in merito a chi altro potrebbe "sfidare" ChatGPT in futuro. Infatti, si stanno facendo sempre più insistenti le indiscrezioni relative a un possibile lancio di un'IA di Apple.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Mac e Bloomberg (come i più attenti tra di voi potranno ben immaginare, tutto è partito dal solito Mark Gurman), la società di Cupertino starebbe già facendo uso internamente di un chatbot. Sembra dunque che anche Tim Cook e soci vogliano lanciarsi in modo importante nel mondo dell'intelligenza artificiale.

Va detto però che sin da subito sembra risultare chiaro che il tutto non avverrà nel 2023. Infatti, da Bloomberg si apprende che, secondo i presunti piani di Apple, le prime funzionalità legate al mondo dell'IA generativa dovrebbero arrivare nel 2024 (e non è chiaro se si faccia riferimento o meno al chatbot relativo alle indiscrezioni, visto che il report sembra per certi versi negare la volontà di Apple di rilasciarlo a tutti). In ogni caso, considerando il fatto che ormai siamo già nella seconda metà del 2023, capite bene che comunque i frutti dell'impegno dell'azienda di Cupertino in questo ambito potrebbero in realtà vedersi in un futuro non troppo lontano.

Per il resto, i dettagli relativi al progetto per ora non sono molti, ma sembra che di mezzo ci sia l'uso di un framework chiamato "Ajax", su cui Apple sta puntando dal 2022 grazie a diversi progetti in ambito di machine learning. Sembra poi che, persino internamente, il tutto sia riservato a un ristretto numero di persone, visto che sarebbe richiesta un'approvazione speciale per poter effettivamente accedere al chatbot. Inoltre, sembra che anche a coloro che stanno mettendo alla prova "Apple GPT" sia proibito sfruttarlo per sviluppare funzionalità destinate al mondo consumer.