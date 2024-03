Apple sta già lavorando a iOS 17.4.1: lancio entro fine settimana?

Ora che iOS 17.4 è stato lanciato per tutti gli iPhone compatibili anche in versione stabile, sembra che Apple si sia accorta che qualcosa non va nella nuova release del suo sistema operativo. Per questo, Apple starebbe testando iOS 17.4.1 tra i suoi dipendenti: il rilascio dell'aggiornamento potrebbe essere imminente!

A svelare l'update sono i colleghi di Macrumors, che fanno riferimento ai log del proprio forum: in passato, questi ultimi hanno correttamente previsto lo sviluppo di iOS 17.3.1 da parte di Apple, che è stato rilasciato dal colosso di Cupertino l'8 febbraio scorso. iOS 17.3.1 è stato lanciato ad un paio di settimane dalla pubblicazione di iOS 17.3, che invece è arrivato sugli iPhone compatibili a fine gennaio.

Se Apple dovesse seguire la medesima tabella di marcia anche per iOS 17.4.1, possiamo aspettarci un lancio dell'aggiornamento tra il 19 e il 20 marzo, a circa 15 giorni dall'arrivo di iOS 17.4 su iPhone. Per il momento, sfortunatamente, non è chiaro quali novità porterà con sé iOS 17.4.1, ma possiamo aspettarci che l'update si focalizzerà unicamente (o quasi) sulla correzione di bug, glitch di sistema e vulnerabilità di sicurezza implementate per errore con l'ultimo aggiornamento per iPhone.

Secondo Macrumors, però, Apple potrebbe anticipare i tempi: iOS 17.4.1, infatti, potrebbe già essere lanciato verso la fine di questa settimana o, al più tardi, all'inizio della prossima, evidenziando dunque che il Colosso di Cupertino vorrebbe risolvere qualche grave problema di sicurezza o di stabilità del suo ultimo sistema operativo.

In effetti, nelle scorse ore sono emersi dei problemi di batteria agli iPhone aggiornati a iOS 17.4: gli smartphone, infatti, avrebbero una durata della batteria nettamente ridotta rispetto a prima dell'aggiornamento. Non sappiamo, però, se l'update si focalizzerà solo su questo problema o se ce ne siano altri più gravi e, magari, ancora sconosciuti alla community.