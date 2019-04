Apple starebbe già lavorando ad un iPad Pro con supporto al 5G

Sembra sempre più probabile il lancio di un iPhone con 5G nel 2020, soprattutto dopo l'accordo che il colosso di Cupertino ha trovato con Qualcomm. Tuttavia, a quanto pare Apple avrebbe intenzione di espandere in maniera significativa la gamma di dispositivi 5G

Secondo una nota pubblicata sull'Economic Daily News dal popolare analista Ming-Chi Kuo, la Mela starebbe lavorando sulla nuova generazione di iPad Pro, sebbene abbia iniziato da qualche mese la commercializzazione dei tablet da 11 e 12,9 pollici. I nuovi tablet manterranno le stesse dimensioni e dovrebbero vedere la luce già nel 2019.

Apple però guarda già oltre, e nello specifico agli iPad Pro che raggiungeranno i negozi dopo il 2021, e che dovrebbero includere il supporto al 5G grazie ai modem presenti al loro interno.

Qualora il rumor dovesse trovare riscontri ufficiali, si tratterebbe della naturale evoluzione di iPad Pro 12,9 ed iPad Pro 11, che includono il supporto alla connettività LTE tramite l'apposito slot per le schede SIM. Nel 2021 l'infrastruttura 5G dovrebbe essere disponibile in svariate nazioni, ecco perchè il supporto alla nuova rete potrebbe risultare fondamentale in fase di acquisto.

Per quanto riguarda iPhone, invece i piani sono contrastanti: alcuni puntano ad un lancio nel 2021, mentre altri nel 2020, grazie alla pace con Qualcomm che è scoppiata la scorsa settimana dopo anni di battaglie.

Il 2021 appare lontano, ma vista l'importante novità i produttori si stanno già adoperando.