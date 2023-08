Apple sta già lavorando agli schermi del futuro: primi display MicroLED nel 2024

All'inizio del 2023, un clamoroso leak aveva spiegato che Apple avrebbe implementato degli schermi microLED su tutti i suoi dispositivi a partire dai prossimi anni. Nello specifico, i display microLED sarebbero arrivati su iPhone, iPad, Mac e visori per la realtà mista. Ora, un nuovo report sembra corroborare questa ipotesi.

Stando a quanto riporta l'istituto di ricerca taiwanese TrendForce, Apple starebbe già producendo schermi MicroLED personalizzati per un enorme numero di dispositivi. A realizzare questi schermi, nello specifico, sarebbero diversi fornitori taiwanesi e cinesi del colosso di Cupertino, che dunque non si sarebbe rivolta né a LG né a Samsung per il loro sviluppo, preferendo realizzarli completamente in-house.

Solo lo scorso mese, sempre TrendForce aveva riportato che il prossimo Apple Watch Ultra avrà uno schermo microLED: anche il giornalista di Bloomberg Mark Gurman aveva dato la medesima notizia mesi fa, aggiungendo però che il nuovo smartwatch non arriverà prima del 2025 o del 2026, addirittura. Sembra però che le cose siano cambiate di recente e che i primi device MicroLED della Mela Morsicata siano molto più vicini del previsto.

Pare infatti che i primi schermi microLED di Apple arriveranno già nel 2024, forse con il lancio di Apple Watch Ultra 2, che sembra essere previsto per la seconda metà del prossimo anno. Lo smartwatch dovrebbe inoltre essere dotato di uno schermo da ben 2,12", il 10% più grande di quello dell'Apple Watch Ultra di prima generazione.

Successivamente, i MicroLED dovrebbero essere piano piano portati su tutti i dispositivi elettronici di Apple, soppiantando gli schermi OLED in arrivo nei prossimi mesi. Nello specifico, secondo TrendForce, la nuova tecnologia arriverà dapprima su iPhone, poi su iPad e infine su Apple Vision Pro (ovviamente dalla seconda generazione in poi), Mac e Macbook. Al momento, tuttavia, non c'è una roadmap precisa dell'implementazione dei pannelli microLED da parte della Mela Morsicata.

Ancora più in là nel tempo dovrebbe infine essere prevista l'integrazione degli schermi MicroLED sulla Apple Car, il progetto automobilistico del colosso di Cupertino che ormai viene rumoreggiato da anni, senza però che delle novità concrete a riguardo siano mai state svelate dall'azienda.