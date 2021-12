Apple sta già lavorando alla seconda generazione di visori AR, in uscita nel 2024

L'uscita del visore AR di Apple è imminente, almeno stando a molteplici fonti nel settore dell'informatica di consumo, poiché il device potrebbe essere lanciato a fine 2022. Proprio per questo, secondo l'insider Ming-Chi Kuo, Apple sarebbe già al lavoro sulla seconda generazione di visori in AR, il cui lancio e è programmato per il 2024.

La casa di Cupertino sembra credere molto nei suoi device per la realtà aumentata e virtuale, tanto da essere convinta che entro dieci anni i visori AR e VR sostituiranno gli iPhone. In attesa dell'uscita, che ormai pare piuttosto vicina, del suo primo headset per la realtà aumentata, Apple sarebbe dunque passata allo sviluppo della seconda generazione di visori in AR, secondo quanto riporta l'esperto Ming-Chi Kuo, che in passato si è distinto per le sue previsioni affidabili.

L'upgrade potrebbe arrivare nel 2024, due anni dopo il lancio del primo headset AR dell'azienda, e non dovrebbe riguardare tanto l'architettura interna e la potenza del device, che d'altro canto pare essere potente come un Macbook con chip M1, ma il suo form factor: la Mela, infatti, punterebbe già ad un design rinnovato e più leggero e a un migliore sistema di gestione della batteria per la seconda iterazione del visore.

Stando alle parole di Kuo, "Apple ha iniziato a pianificare la sua seconda generazione di headset AR/MR, la cui finestra di lancio è prevista per il 2024. Tra i miglioramenti della seconda generazione troviamo un peso ridotto, un nuovo design del form factor, un miglioramento del sistema di gestione della batteria e un nuovo processore.". Nella stessa dichiarazione, Kuo spiega anche che la prima generazione dell'headset entrerà in produzione a fine 2022, dunque potrebbe essere lanciata in vista delle vacanze natalizie del prossimo anno o, al più, a inizio 2023.