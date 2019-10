Apple è al lavoro su un anello intelligente per controllare gli iPhone?

Apple di recente ha presentato una domanda presso l'American Patent Office per un anello intelligente che potrebbe consentire agli utenti di controllare gli iPhone senza toccarli. Negli schemi ripresi da vari siti si legge che il dispositivo integrerà un microfono, un modulo per la connessione wireless ed un processore.

E' anche stata rilevata la presenza di alcuni sensori per la registrazione dei movimenti ed una piccola superficie tattile, oltre che una corona girevole (simile a quella presente su Apple Watch) per controllare la navigazione all'interno dell'UI dell'iPhone abbinato.

Apple a quanto pare intenderebbe lanciare l'anello intelligente non come wearable standalone, in quanto sarebbe comunque necessario uno smartphone dotato di connettività per farlo funzionare. Le interazioni con iPhone ed iPad inoltre potrebbero avvenire oltre che tramite la superficie tattile anche attraverso l'assistente vocale Siri.

Secondo Apple, la notifica di ricezione di un SMS o di un messaggio su Whatsapp sarà inviata tramite un breve allarme sonoro.

E' chiaro che in un settore come questo Apple sarebbe costretta a guardarsi dalla concorrenza di Amazon Echo Loop, l'anello intelligente presentato lo scorso mese dalla società di Jeff Bezos che è basato su Alexa. La società di Cupertino, alla luce del successo riscontrato da Apple Watch però intende continuare a puntare sui dispositivi indossabili.