Apple al lavoro su una Apple TV evoluta. In arrivo anche uno smart display?

A pochi minuti di distanza dalla pubblicazione del rumor sul possibile evento Apple di Aprile, emerge un rapporto molto interessante incentrato su Apple TV. A quanto pare, per la prossima generazione il colosso di Cupertino ha intenzione di fare le cose in grande, cambiando radicalmente approccio rispetto al passato.

Un rapporto di Bloomberg infatti riferisce che il colosso di Cupertino starebbe al lavoro su una Apple TV accompagnata da un accessorio che consentirà l'integrazione di videocamera e speaker. Quest'ultimo potrebbe supportare tutte le funzioni di classiche e funzionerebbe in maniera simile ad HomePod, ma collegato alla Apple TV. La fotocamera, invece, potrebbe consentire agli utenti di utilizzare l'ecosistema Apple per effettuare videochiamate direttamente dal divano.

Ma non è tutto, perchè sempre legato al settore dello smart home, Apple starebbe anche lanciare uno smart display basato su Siri, che andrebbe ad inserirsi nella stessa fascia di mercato di Echo Show di Amazon e Nest Hub di Google. L'idea di Apple a quanto pare è combinare le caratteristiche di un iPad con quelle di HomePod, ma non è chiaro quando potrebbe vedere la luce. In maniera simile all'accessorio di cui abbiamo parlato poco sopra, anche questo dispositivo sarà in grado di offrire funzionalità legate alle videochiamate tramite lo schermo integrato.

Questi nuovi rumor si aggiungono a quelli emersi in precedenza che volevano Apple al lavoro su una Apple TV con HDMI 2.1 e supporto 4K 120hz.