Apple al lavoro su un Apple Watch per sport estremi: un brevetto sembra confermarlo

Ad inizio 2022, un leak riportava che Apple avrebbe lanciato tre Apple Watch nel corso dell'anno. I tre device, secondo le speculazioni, sarebbero Apple Watch Series 8, il nuovo Apple Watch SE ed uno smartwatch rugged pensato per gli sport estremi. Oggi, un nuovo brevetto di Cupertino sembra far luce su quest'ultimo dispositivo.

Che un Apple Watch rugged sia in lavorazione presso Apple ormai da mesi, se non addirittura da anni, è una cosa nota a tutti, anche per via dei numerosi rumor su un Apple Watch "ruggedized" che si sono susseguiti nel tempo. Oggi, però, il portale Patently Apple ha scovato il primo brevetto possibilmente legato allo smartphone nel portale web dello USPTO, l'istituzione americana che si occupa della proprietà intellettuale.

Il brevetto è intitolo "Stand-Alone Water Detector" e sembra riferirsi ad una particolare membrana interposta tra degli elettrodi e capace di verificare la presenza di acqua tra di essi. La protezione, composta di ePTFE, o politetrafluoroetilene, dovrebbe rivelarsi decisamente utile nella schermatura delle porte di ricarica di smartphone e smartwatch dalle infiltrazioni di acqua.

La membrana, inoltre, sembra essere molto più efficace delle protezioni attuali, che riescono a prevenire l'ingresso di sabbia e detriti nel dispositivo ma che tende a non riconoscere la pressione uniforme esercitata dall'acqua, causando errori che possono comportare l'infiltrazione del liquido nel device.

Poiché questi errori si verificano con maggiore frequenza laddove la pressione si alza, è piuttosto evidente che la membrana sia stata ideata per dispositivi pensati per immersioni in profondità, il che fa pensare allo smartwatch "rugged" dell'azienda di Cupertino.

Ovviamente, il sistema brevettato da Apple potrebbe essere utilizzato su ogni dispositivo della compagnia, dagli iPhone agli Apple Watch tradizionali, ma dovrebbe risultare particolarmente utile su un orologio dedicato agli sportivi estremi. Intanto, secondo Bloomberg, il nuovo Apple Watch "rugged" verrà chiamato Apple Watch Series 8 "adventure edition" o "explorer edition" e sarà annunciato e venduto insieme agli smartwatch di nuova generazione di Cupertino.