Apple è al lavoro su un suo ChatGPT, ma il vero ostacolo è Siri

Nuovi rumor sui piani di Apple per l’intelligenza artificiale. Il colosso di Cupertino, sulla scia di quanto fatto da altri giganti del settore, starebbe lavorando su un’IA simile a ChatGPT per integrarla nell’assistente vocale Siri e renderlo più smart.

I dipendenti sarebbero stati informati dei piani durante il vertice annuale dello scorso mese. Gli ingegneri, inclusi alcuni membri del team Siri, starebbero testando a cadenza settimanale nuovi concept d’IA generativa per rispondere al successo ottenuto dalla creatura di OpenAI.

A frenare i piani però potrebbe essere il codice su cui è basato l’assistente vocale. Parlando con il New York, l’ex ingegnere Apple John Burkey che ha lavorato su Siri nel 2014 ed è stato assunto per migliorarlo, ha affermato che l’assistente è basato su un “un codice goffo che ha impiegato settimane per aggiornarsi con le funzionalità di base”. Il design di Siri a quanto pare avrebbe reso molto difficile per gli ingegneri aggiungere nuove funzionalità, anche a causa del database che contiene un ampio elenco di frasi in quasi due dozzine di lingue. Ciò implica che anche la semplice aggiunta di nuove espressioni al set di dati richieda la ricostruzione dell’intero database.

Se la situazione dovesse restare questa, quindi, è improbabile che Siri diventi un assistente come ChatGPT. Apple quindi è chiamata ad una vera e propria rivoluzione per rendere l’assistente più smart.

Su Siri, Alexa e Cortana si è espresso di recente anche Satya Nadella, che li ha definiti “stupidi come i sassi”.