Apple già al lavoro sui nuovi chip A19 Bionic ed M5: in arrivo su iPhone e Mac

Mentre i fari del pubblico sono puntati verso i nuovi iPhone 15 in arrivo a settembre, Apple è al lavoro già sulle future generazioni di chip per i propri dispositivi che dovrebbero debuttare nel 2025. Si tratta degli A19 Bionic e dell’M5, per cui sarebbe già iniziata la fase di sviluppo.

Gli A19 Bionic ed M5 sono stati svelati dal leaker Orangerai1n su X, dove ha pubblicato gli ID CPU. I nuovi chip sono accompagnati dalle varianti Pro, Max ed Ultra, che mirano a soddisfare le esigenze di tutti i tipi di consumatori andando a posizionare i rispettivi prodotti che li integreranno in fasce di mercato diverse.

Allo stato attuale non è chiaro a che punto sia lo sviluppo dei chip "A19", "M5 Pro", "M5 Max" e "M5 Ultra”, ma la certezza che sia iniziato c’è dal momento che sono stati scovati sul Tatsu Signing Server (TSS) che verifica i file del firmware gestendo i certificati univoci APTicket contenenti i dettagli specifici. Proprio durante queste verifiche, sono stati svelati gli identificatori: 0x8150 dovrebbe corrispondere all’A9, mentre 0x6050, 0x6051 e 0x6052 dovrebbero rappresentare rispettivamente l’M5 Pro, l’M5 Max e l’M5 Ultra.

Ovviamente sulle specifiche tecniche al momento si sa ben poco, e non è chiaro nemmeno che processo produttivo utilizzeranno.