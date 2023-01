Apple al lavoro su un chip WiFi e Bluetooth unificato per iPhone: lancio nel 2025?

La spinta di Apple di ridurre la dipendenza da Qualcomm con un modem 5G progettato in casa potrebbe essere solo la punta dell’iceberg di un piano più articolato che prevede anche l’allontanamento da altri fornitori terzi, allo scopo di ottenere la totale indipendenza per i propri prodotti.

A parlare dei piani è il popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, in un rapporto dove spiega che il colosso di Cupertino starebbe lavorando per abbandonare anche Broadcom nel 2025. Gli ingegneri infatti starebbero lavorando su due piani diversi: lanciare il suo primo modem 5G entro la fine 2024 o inizio 2025, per allontanarsi da Qualcomm, ma anche un chip WiFi e Bluetooth unificato e proprietario che prenderà il posto di quelli prodotti da Broadcom, sempre nel 2025.

In precedenza si era parlato del possibile addio ai modem Qualcomm già nel 2023 con iPhone 15, ma a giudicare dai rumor gli iPhone 15 non avranno il modem 5G fatto in casa, in quanto evidentemente non ancora pronto.

Apple è il principale cliente di Broadcom, per cui ha rappresentato circa il 20% delle entrate nell’ultimo anno fiscale con entrate pari a 7 miliardi di Dollari. Gli introiti generati da Apple hanno rappresentato il 22% degli introiti di Qualcomm, per un totale di quasi 10 miliardi di Dollari. Non sorprende quindi che dopo la pubblicazione del rumor le azioni di Broadcom siano scese fino al 4,7%.