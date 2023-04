Apple al lavoro su un coach per la salute: con l'IA modificherà dieta, sonno ed umore

Apple vuole guardare ulteriormente alla salute dei propri utenti e secondo un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg intenderebbe sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare il benessere.

Il progetto sarebbe internamente noto come “Quartz” e si configura come un servizio di coaching sanitario basato sull’intelligenza artificiale che, utilizzando i dati degli utenti acquisiti da Apple Watch sarà in grado di monitorare i modelli di sonno, la routine d’allenamento, la dieta e lo stato d’umore. Sulla base di queste informazioni, quindi, potrebbe essere in grado di suggerire delle modifiche.

Alcuni dipendenti Apple che hanno avuto modo di toccare con mano il progetto riferiscono che il servizio dovrebbe debuttare il prossimo anno con una funzione di registro delle emozioni ed anche un sistema d’aiuto per la miopia di cui però non si conosce molto.

Non è da escludere quindi che si tratti di un servizio incluso in watchOS 11, che appunto sarà disponibile nel 2024. A breve termine, invece, le attenzioni di Apple sono rivolte verso watchOS 10 che secondo le indiscrezioni sarà il più grande aggiornamento di sempre per il dispositivo indossabile.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Le conferme arriveranno solo successivamente.