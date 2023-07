Apple al lavoro su un display smart? Sembra di sì, ma non sarà come Pixel Tablet

Vi ricordate i leak secondo cui nel 2023 Apple lancerà un nuovo Studio Display e un nuovo Pro Display XDR? A quanto pare non erano del tutto sbagliati: secondo un report, infatti, la Mela Morsicata sarebbe vicina al lancio di un nuovo display per Mac, che però sarebbe dotato di una funzionalità del tutto nuova.

Stando a quanto riporta 9to5Mac, il nuovo monitor esterno per Mac e Macbook di Apple, che potrebbe essere sia uno Studio Display che un Pro Display XDR, avrà una particolare feature che gli permetterà di trasformarsi in un display smart per la casa quando il Mac a cui è collegato non viene utilizzato.

Insomma, si tratterebbe di una via di mezzo tra Studio Display e Amazon Echo Show, o, se volete, il Pixel Tablet di Google, che punta all'utilizzo dello schermo "sempre acceso" del device anche come stazione di controllo per la casa smart. In questo caso, quando il display rileva che il Mac a cui è collegato è in standby, esso effettua una transizione ad un sistema di controllo smart della casa, che potrebbe permettervi di vedere le fotocamere esterne ed interne, di controllare la temperatura di caloriferi e condizionatori, o ancora di verificare quali e quanti dispositivi sono collegati alla vostra rete Wi-Fi.

Se questa funzionalità venisse confermata, spiegherebbe perché Apple Studio Display abbia un chip A13 sotto la sua scocca: stiamo infatti parlando dello stesso chip utilizzato dagli iPhone 11, dagli iPhone SE di seconda generazione e dall'iPad Air del 2021, "sprecato" come hardware di un semplice monitor. Non solo: l'utilizzo del nuovo Studio Display (e magari anche di quello di attuale generazione tramite un aggiornamento del firmware) come smart screen spiegherebbe anche perché il monitor lanciato lo scorso anno abbia 64 GB di memoria e iOS preinstallato fin dal lancio.

Con ogni probabilità, il firmware e l'hardware di Apple Studio Display, che dovrebbero essere replicati anche dal suo successore, dovrebbero permettergli di collegarsi all'app Casa di Apple e, tramite HomeKit o Matter, raccogliere tutti i dati provenienti dal resto della smart home in un'interfaccia di grandi dimensioni e chiaramente leggibile in ogni momento dagli utenti, a patto ovviamente che questi non stiano lavorando sul monitor con il proprio Mac.