Apple al lavoro su un ecosistema finanziario proprietario: gestirà pagamenti e prestiti

Solo poche ore fa, Apple ha permesso pagamenti con servizi esterni per app come Netflix e Disney+. Intanto, però, l'azienda di Cupertino sembra avere intenzione di rivoluzionare il proprio sistema di pagamenti in maniera decisamente più profonda di quanto la "liberalizzazione" dell'App Store lasci presagire.

Secondo un report di Bloomberg, infatti, Apple starebbe costruendo un'infrastruttura finanziaria interna, che avrebbe nome in codice "Breakout". Il codename del progetto sembrerebbe un riferimento al desiderio di Apple di liberarsi dalla dipendenza dalle altre grandi compagnie che gestiscono i pagamenti su scala globale.

Apple ha una filosofia di gestione interna dell'esperienza utente nella sua quasi totalità, confidando nella sua capacità di garantire una migliore user experience a chi utilizzata iPhone, iPad e Mac e, al contempo, riservando a sé stessa una fetta maggiore dei guadagni per ogni vendita, abbonamento o transazione effettuata sui propri store digitali. Inoltre, l'autonomia anche in termini di servizi finanziari significa che Apple non dovrebbe dipendere da terzi nella gestione dei pagamenti, e che dunque le mosse a sorpresa dei circuiti finanziari più grandi al mondo non si ripercuoterebbero sull'azienda di Cupertino.

Secondo Bloomberg, il progetto "Breakout" dovrebbe comprendere "servizi di processing dei pagamenti, analisi di frodi finanziarie, verifica del rischio per prestiti, controlli di credito e funzioni legate al servizio clienti come la gestione di cause legali e problemi legati ai conti correnti". Tuttavia, questo sistema non dovrebbe essere attivato sugli attuali prodotti finanziari di Apple come Apple Card, che continueranno a funzionare anche con istituti bancari terzi, ma potrebbe essere implementato solo in futuro, con una nuova generazione di device della Mela.

Accanto ad Apple Card ed alla revisione delle policy di pagamento sui suoi negozi digitali, comunque, Apple ha di recente fatto diversi passi avanti in campo economico, annunciando per esempio Tap to Pay on iPhone con iOS 15.4, che potrebbe diventare, insieme ai nuovi servizi finanziari di Cupertino, una delle basi del progetto "Breakout", soprattutto per le piccole e medie imprese e per i rivenditori al dettaglio.