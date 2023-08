Apple al lavoro su un estensimetro? Il sensore arriverà sui nuovi Apple Watch

Dopo aver scoperto che Apple Watch X rivoluzionerà gli smartwatch di Cupertino, portando con sé un form factor modificato e un display next-gen, arriva ora la notizia che la Mela Morsicata sarebbe al lavoro su un nuovissimo sensore per Apple Watch, che potrebbe migliorare le sue capacità di tracking per gli sportivi.

Come spiega My Healthy Apple, infatti, il colosso di Cupertino avrebbe pubblicato un'offerta di lavoro per un ingegnere che dovrebbe occuparsi di sviluppare un minuscolo estensimetro per Apple Watch. L'estensimetro, o strain gauge sensor in inglese, è un sensore che può misurare le variazioni dimensionali di un corpo sottoposto a sollecitazioni meccaniche, e potrebbe tornare particolarmente utile nel misurare alcuni tipi di esercizi di forza.

È tuttora possibile vedere l'offerta di lavoro di Apple sul sito dell'azienda: quest'ultima spiega che il team Apple Health Technologies sta cercando un ingegnere o un tecnico con "esperienza all'elettronica analogica, preferibilmente a sistemi di meccatronica che utilizzano attuatori, sensori di temperatura, estensimetri e fotodiodi". Inoltre, il listing spiega che l'ingegnere che verrà assunto aiuterà il team a sviluppare, produrre e testare alcuni prototipi di un nuovo sensore hardware.

Con ogni probabilità, visti anche i trascorsi del team Apple Health Technologies, l'ingegnere si occuperà di un sensore per Apple Watch, che già contiene attuatori, sensori di temperatura e fotodiodi. Invece, lo smartwatch non è dotato di un estensimetro, il che lascia pensare che sia proprio quest'ultimo sensore il campo su cui il nuovo ingegnere ricercato da Apple verrà messo al lavoro.

In passato, dei ricercatori hanno già dimostrato come un singolo estensimetro possa misurare molti esercizi fisici eseguiti da un atleta, a patto che venga collocato correttamente attorno al suo polso. Al momento, però, la tecnologia non viene utilizzata da alcuno smartwatch commerciale, pur essendo stata implementata da alcuni prodotti di motion tracking e di monitoraggio fisiologico avanzati. Oltre all'estensimetro, comunque, pare che Apple potrebbe implementare altri sensori sui nuovi Apple Watch, tra cui quelli per la misurazione della pressione e della temperatura corporea.