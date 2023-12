Apple al lavoro sulle fotocamere under-display per iPhone, ma ci sarà da aspettare

Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 16 Pro avrà un punch-hole al posto dell'ormai tradizionale Dynamic Island. Intanto, però, sembra che Apple stia lavorando alle selfie-camere under-display per i suoi smartphone: un report, addirittura, ci svela quando potrebbero fare il loro debutto!

Secondo il portale sudcoreano The Elec, Apple introdurrà le selfie-camere UD (Under Display) su iPhone nel corso del 2026. In altre parole, la selfie-camera Under-Display debutterà con iPhone 18, mentre iPhone 16 e iPhone 17 potrebbero transitare dalla Dynamic Island di attuale generazione ad una soluzione simile a quella degli smartphone top di gamma Android, basata su una selfie-camera con design punch-hole.

In ogni caso, secondo The Elec la nuova tecnologia per le selfie-camere sarebbe in fase di sviluppo presso LG InnoTek, che starebbe anche lavorando al primo iPhone "a tutto schermo", sviluppandone in esclusiva il display. Lo scopo di Apple sarebbe quello di assicurare il passaggio di quanta più luce possibile dallo schermo al sensore della fotocamera frontale, in modo da ottenere immagini di qualità comparabile a quella delle selfie-camere con Dynamic Island di attuale generazione.

In passato, il CEO di Display Supply Chain Solutions Ross Young ha spiegato che la selfie-camera under-display arriverà nel 2025 sui prodotti Apple, debuttando innanzitutto su iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, per poi essere estesa a tutti i Melafonini a partire dall'anno successivo. Dando per buono il leak di The Elec, dunque, sembra che Apple abbia dovuto posticipare di un anno l'implementazione della nuova tecnologia.

Ciò potrebbe dipendere dal fatto che i primi sample di fotocamere UD per iPhone non abbiano affatto convinto il colosso di Cupertino, spingendolo a prendersi più tempo per lo sviluppo del loro hardware. D'altro canto, anche nel mondo Android le selfie-camere al di sotto del display si vedono solo in rarissimi casi, e spesso non garantiscono un'elevata qualità di scatto.