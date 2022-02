Apple al lavoro su un ibrido Mac-iPad, ma non sarà lanciato prima del 2026

Solo pochi giorni fa, è emerso che Apple sta lavorando ad un Macbook a tutto schermo, che però non vedrà probabilmente la luce prima del 2025. Oggi, invece, è l'insider e giornalista di Bloomberg Mark Gurman a riportare nuove indiscrezioni sul Macbook a tutto schermo di Cupertino.

Nell'ultima uscita di Power On, la newsletter settimanale di Gurman, il giornalista ha spiegato che il device sarà un ibrido tra Mac e iPad e che in futuro probabilmente la lineup dei Macbook e quella degli iPad finiranno per unirsi in una sola serie di device. Il report appare particolarmente attendibile se consideriamo che il mercato dei tablet è ormai in declino da anni, nonostante le buone performance fatte riscontrare dai nuovi iPad e dai Samsung Galaxy Tab S8.

Gurman, comunque, corrobora in parte primi report sul device, fatti trapelare in rete dall'analista specializzato nel campo dei display Ross Young, che ha spiegato che il device sarà composto da uno schermo unico da 20" da aperto. Il giornalista, però, spiega che Apple sta ancora vagliando diverse possibilità, ma che comunque il device sarà un pieghevole composto da un solo schermo simile a quello descritto da Young.

Gurman ha scritto che "Apple potrebbe scegliere di pubblicare un device pieghevole da 20" collegato a una tastiera fisica oppure integrare quest'ultima nello schermo in forma virtuale, come già avviene su iPad. Mi è stato detto che, in realtà, Apple sta esplorando la possibilità di un device pieghevole a metà tra Mac e iPad, un ibrido che dovrebbe adottare il secondo approccio. Dovrebbe eliminare la tastiera e il trackpad per un touchscreen completamente funzionante anche nella metà inferiore".

Se ciò fosse vero, il prodotto potrebbe cambiare completamente il mercato laptop e tablet quando sarà lanciato sul mercato. Secondo Gurman, la commercializzazione del device non avverrà comunque prima del 2026, l'anno intorno al quale la Casa di Cupertino potrebbe lanciare anche Apple Car e Apple Glass.