Apple al lavoro su un ibrido tra Macbook e iPad: la conferma in un brevetto

Sembra che Apple stia cercando di percorrere diverse vie per aggiornare design e form factor dei suoi Macbook: a febbraio, per esempio, era emerso un brevetto registrato per un Macbook modulare, che sarebbe in sperimentazione a Cupertino. Oggi, invece, Apple ha brevettato un ibrido tra un Mac e un iPad.

Il brevetto, riportato da Patently Apple e registrato nella giornata di ieri, martedì 3 maggio 2022, riguarda un "accessorio a tastiera con delle cerniere dotato di diverse modalità di installazione per un computer o per un tablet". Stando al brevetto, l'accessorio potrebbe contenere, oltre ad una tastiera, anche altri metodi di input, come un touchpad o un trackpad e dovrebbe funzionare sia come un laptop che come un iPad, insieme ad un "meccanismo di pairing" che potrebbe includere uno spazio per una Apple Pencil.

L'accessorio, nello specifico, potrebbe connettersi ad un tablet (cioè ad un iPad) tramite un connettore fisico e trasformarlo in un vero e proprio laptop, dotato di tastiera fisica e trackpad, al punto da risultare praticamente identico ad un Macbook. Il device che potrebbe risultare dall'unione di un iPad con una tastiera simile, dunque, non sarebbe altro che un ibrido tablet-laptop, utilizzabile in entrambe le modalità a seconda delle necessità dell'utente.

Particolarità dell'accessorio, comunque, è che esso non si connette all'iPad via Bluetooth, ma con un connettore fisico non meglio specificato. Ciò significa che Apple potrebbe essere al lavoro ad una versione di iPad dotata di tale connettore aggiuntivo, probabilmente pensata per funzionare appositamente insieme all'accessorio comparso nel brevetto. Ciò potrebbe dunque significare che Apple stia pensando ad una serie completamente nuova di iPad, pensata per posizionarsi a metà tra questi ultimi e i Macbook.

Inoltre, le illustrazioni a corredo del brevetto mostrano anche l'interfaccia di sistema del tablet, che però è molto più simile a quella di macOS che a quella di iPadOS: in tal senso, dunque, il brevetto potrebbe suggerire un device con sistema operativo ibrido tra quello dei tablet e quello dei laptop di Cupertino.