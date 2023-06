Apple al lavoro su un iMac gigantesco: avrà uno schermo da più di 30'

Nella lista dei prodotti Apple in arrivo sul mercato tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, uno che ha sicuramente colto l'attenzione dei fan è il misterioso iMac con schermo da ben 30", se non addirittura più grande, che dovrebbe debuttare all'inizio del prossimo anno.

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg ed esperto del mondo Apple, ha riportato nell'ultimo numero della sua newsletter Power On che Apple sta sviluppando un nuovo iMac, che presumibilmente sarà dotato di chip M3. D'altro canto, con la generazione dei dispositivi M2 ormai agli sgoccioli e la presunta cancellazione degli iMac da 24" con chip M2, sembra assolutamente lecito aspettare un refresh dei desktop di Cupertino nel prossimo futuro.

Nello specifico, Gurman ha spiegato che "la compagnia sta anche lavorando ad un iMac con uno schermo da più di 30", che si trova ad uno stadio precoce di sviluppo". In altre parole, il display del dispositivo potrebbe essere persino più grande dei 30" tondi tondi di cui parla il giornalista di Bloomberg, toccando magari i 34" o i 36". Inoltre, questo device non sostituirà gli iMac da 24", ma si affiancherà a questi ultimi.

La notizia è particolarmente interessante perché al momento gli unici iMac acquistabili hanno schermi rispettivamente da 24" e 27": gli iMac M1, infatti, hanno una diagonale da 24", mentre gli iMac e iMac Pro Intel di ultima generazione arrivano al più a 27". Anche l'Apple Studio Display arriva a 27", perciò è possibile che Apple ne rilasci in futuro una versione di dimensioni maggiori per "pareggiare" quelle dell'iMac più grande della sua lineup.

In ogni caso, Gurman si riferisce al prodotto chiamandolo iMac, e non iMac Pro. Generalmente, gli schermi più grandi vengono riservati proprio alla linea "Pro" dei desktop di Cupertino, ma stavolta sembra che le cose andranno diversamente: nonostante un iMac Pro next-gen sia in sviluppo presso Apple, è possibile che quest'ultimo condivida il medesimo schermo (almeno per dimensioni) della variante base, ma che magari sia dotato di un chipset M3 Pro o M3 Ultra, mentre l'iMac "standard" si limiterà ad un M3 vanilla.