Apple al lavoro su un nuovo iMac Pro: per un noto insider arriverà a inizio 2023

Mentre pare che Apple stia faticando a produrre Mac e Macbook nelle varietà e nelle quantità originariamente previste, una nuova serie di leak fa luce su uno dei prodotti di Cupertino la cui assenza si fa sempre più pesante tra i fan: stiamo parlando dell'iMac Pro, che secondo l'insider Ming-Chi Kuo potrebbe fare il suo ritorno nel 2023.

Secondo Kuo, infatti, l'iMac Pro M2 sarebbe quasi pronto, e potrebbe essere lanciato insieme al Mac Pro M2 e ai Macbook Pro M2 nel corso del prossimo anno. Stando a quanto già sappiamo sulla finestra di lancio dei device "Pro" con chipset Apple Silicon di seconda generazione, poi, i lavori su di essi dovrebbero essere sufficientemente avanzati da giustificarne un lancio a inizio 2023, probabilmente nel tradizionale keynote di inizio primavera.

Anche Mark Gurman, esperto del mondo apple di Bloomberg, sembra essere d'accordo con la previsione di Kuo: in passato, infatti, il giornalista ha spiegato che Apple stava lavorando ad un iMac high-end, che però avrebbe "saltato" la generazione con chip M2. Nello specifico, Gurman ha riportato che "credo ancora che Apple stia lavorando ad un iMac con schermo più grande pensato per il mercato professionale. Penso che userà una variante del chip M3, forse un M3 Pro e un M3 Max, così sarebbe potente come un Macbook Pro".

Ovviamente, se il rumor di Kuo fosse vero, Apple avrebbe anticipato iMac Pro di circa un anno, poiché i primi dispositivi con chip M3 non arriveranno prima del 2023 inoltrato, se non addirittura di inizio 2024. Insieme all'anticipo del device, Cupertino avrebbe anche modificato il suo hardware, passando da un chip M3 a un M2 Pro o Max.

Infine, rumor sull'esistenza di un iMac Pro arrivano ormai da mesi dal direttore di Display Supply Chain Consultants Ross Young, secondo cui l'iMac Pro avrà un display ProMotion mini-LED da 27", in modo da soddisfare le esigenze di coloro che necessitano di uno schermo più grande di quello dell'iMac "standard" ma non hanno bisogno della potenza offerta da un Mac Studio insieme ad un Apple Studio Display.