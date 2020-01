Apple è al lavoro per individuare preventivamente i rischi per la salute

Apple continua a puntare sulla salute. L'amministratore delegato della società, Tim Cook , durante un panel ha lasciato intendere che il monitoraggio del battito cardiaco introdotto con Apple Watch potrebbe essere solo l'inizio di una strategia a lungo termine attraverso cui mira a migliorare la vita delle persone.

Nello specifico, il CEO ha spiegato che l'azienda starebbe studiando delle tecnologie che in futuro potrebbero consentire ai propri dispositivi di individuare preventivamente i rischi per la salute. "Il settore ancora non è stato studiato a fondo. Non c'è molta tecnologia associata al modo in cui viene svolta l'assistenza sanitaria delle persone a meno che non si mettano in guai seri" ha affermato l'AD di Apple nel corso di una sessione di Q&A tenuta con il CEO DI IDA Ireland martin Shanahan.

"Penso che si possa sfruttare a pieno l'idea degli elementi di prevenzione per associarli all'assistenza sanitaria, per migliorare la vita delle persone" ha affermato Cook, secondo cui una tecnologia di questo tipo potrebbe portare ad una significativa riduzione del costo delle prestazioni sanitarie, grazie all'integrazione di alcune apparecchiature nei dispositivi consumer.

"In molti casi si spendono soldi per identificare casi non tempestivamente. Ci vorrà del tempo, ma stiamo lavorando su alcune cose di cui non posso parlare ora ma che daranno speranza alle persone" ha concluso.

Il monitoraggio cardiaco in grado di riconoscere la fibrillazione atriale da Apple Watch potrebbe quindi essere solo l'inizio.