Apple al lavoro su iOS 16.2 ed iPadOS 16.2: le novità in arrivo

Sono passate poche ore dal lancio di iOS 16.1 ed iPadOS 16.1, ed Apple ha già lanciato la prima beta di iOS 16.2 ed iPadOS 16.2, che saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi sugli iPhone ed iPad compatibili. Le novità sono davvero tante, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Debutta, anche su macOS Ventura 13.1, Freeform. Si tratta dell’applicazione che viene proposta come na sorta di lavagna digitale dove appuntare in modo collaborativo note, disegni, e salvare contenuti e collegamenti. Come svelato da Apple durante il keynote tenuto alla WWDC, la sincronizzazione delle modifiche sarà immediata tra tutte le persone che vi hanno accesso.

Con iPadOS 16.2, arriva anche il supporto ai display esterni per lo Stage Manager, che è disponibile su iPad basati su processori M1 ed M2. Grazie a questa novità, Stage Manager potrà mostrare fino ad otto app al posto di quattro.

Agli aggiornamenti 16.2 e macOS Ventura 13.1 arriva anche una nuova versione dell’app Casa che ora supporta lo standard Matter.

Apple ha anche implementato il supporto ProMotion esteso a 120Hz, oltre che la possibilità di segnalare chiamate d’emergenza non intenzionali ed errate per migliorare il sistema.

Nessuna informazione sulla data di lancio dell’OS, ma probabilmente bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di metterci su le mani.