Apple al lavoro su iOS 17.0.3: risolverà il surriscaldamento di iPhone 15

La notizia che più tiene banco nel mondo tech negli ultimi giorni è sicuramente quella del surriscaldamento degli iPhone 15, al punto che nemmeno la conferma da parte di Apple del problema sembra essere riuscita a calmare le acque. Oggi, però, scopriamo che il colosso di Cupertino starebbe duramente lavorando ad un fix software per il malfunzionamento.

Stando a quanto riporta Macrumors, che a sua volta cita fonti interne al colosso di Cupertino, Apple starebbe lavorando ad iOS 17.0.3, la terza "correzione" di iOS 17, in arrivo a breve probabilmente solo su iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. L'aggiornamento, come ogni update "rapido" della Mela Morsicata, si limiterà a risolvere il bug per cui è stato realizzato, che questa volta dovrebbe essere proprio quello del surriscaldamento degli iPhone 15.

Nelle scorse ore, d'altro canto, Apple aveva confermato che il frame in titanio di iPhone 15 non è da incolpare per le elevate temperature raggiunte in taluni casi dai suoi nuovi smartphone. Al contrario, la compagnia ha spiegato che il problema dipenderebbe da un bug lato software, che causerebbe delle temperature elevate per il chipset dei nuovi Melafonini: la situazione, però, verrebbe aggravata dal corpo in titanio di iPhone 15 Pro e Pro Max, che conduce meglio il calore rispetto a quello in acciaio inossidabile degli altri iPhone, rendendo il problema molto più vistoso del previsto.

Dunque, la compagnia di Cupertino ha rassicurato gli utenti: dopo l'aggiornamento, le temperature degli iPhone 15 scenderanno, sia che si tratti dei modelli con corpo in titanio sia che si tratti delle versioni in acciaio. Come se ciò non bastasse, Macrumors riporta anche che la Mela Morsicata non rivedrà al ribasso le performance del chip A17 Pro per ridurre le temperature dei suoi smartphone top di gamma.

Se il problema non è da ricercarsi nell'hardware di iPhone 15, dunque, sembra che i fan di Apple possano dormire sonni tranquilli: sarebbe infatti solo una questione di giorni prima che il bug venga risolto e che le temperature dei loro smartphone tornino alla norma. Il fix sarà poi rilasciato anche come parte del più ampio aggiornamento ad iOS 17.1, che attualmente è entrato nella sua seconda fase Beta per sviluppatori e che verrà pubblicato in release stabile entro fine ottobre.

In parallelo, però, dobbiamo anche considera che - se davvero il problema riguarda iOS e non i nuovi iPhone - l'ultima versione del sistema operativo per smartphone di Cupertino ha avuto un lancio decisamente più travagliato del solito. Solo pochi giorni fa, infatti, Apple ha lanciato iOS 17.0.2 per tutti gli iPhone e iPad compatibili, correggendo un altro grave bug software che impediva di trasferire correttamente i dati tra un iPhone e l'altro.