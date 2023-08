Apple è già al lavoro su iOS 17.1? Sembra di sì, in arrivo anche iOS 16.7

Ora che iOS 17 è quasi pronto al lancio, iniziano a trapelare i dettagli sul supporto software che il colosso di Cupertino intende fornire ai suoi iPhone nei prossimi mesi. In particolare, pare che Apple stia già testando la prima versione beta di iOS 17.1, e che anche iOS 16.7 non sia troppo lontano.

Andiamo però con ordine: iOS 17 arriverà a settembre, questo lo sappiamo da tempo. Inoltre, alcune funzioni di iOS 17 non saranno presenti al lancio: tra di esse, in particolare, ci saranno l'app Diario per il journaling su iPhone, la condivisione via web dei file di AirDrop e le playlist condivise di Apple Music. Tutte queste funzioni, però, dovrebbero debuttare entro la fine del 2023 o, al più tardi, a inizio 2024.

Le novità, in particolare, sarebbero in arrivo con iOS 17.1, il primo update di iOS 17, nonché molto probabilmente il più denso di nuove feature. Stando a quanto riporta 9to5Mac, infatti, tutte le funzioni che "salteranno" il lancio del nuovo sistema operativo arriveranno con iOS 17.1, che sarebbe già in fase di testing presso la Mela Morsicata.

In effetti, possiamo aspettarci che iOS 17.1 arrivi a fine ottobre, un po' come già avvenuto lo scorso anno con iOS 16.1, che è stato rilasciato il 24 ottobre 2022 e che ha "completato" il parco di funzioni di iOS 16. Sembra dunque che la prima beta di iOS 17.1 possa essere in arrivo già a metà settembre, subito dopo il lancio di iOS 17 in versione stabile.

Parallelamente, un rumor riportato sempre da 9to5Mac svela che Apple starebbe preparando anche iOS 16.7, che dovrebbe arrivare entro la fine di agosto o l'inizio di settembre, comunque prima della release di iOS 17 al grande pubblico. iOS 16.7 sarà l'ultimo aggiornamento di iOS 16 e dovrebbe portare con sé una pletora di bugfix e di aggiornamenti di sicurezza.

Lo scorso anno, iOS 15.7 era arrivato il 12 settembre, ma quest'anno Apple dovrà per forza di cose anticipare i tempi: la data di annuncio di iPhone 15, infatti, sarà proprio quella del 12 settembre, il che lascia pensare che l'ultima iterazione di iOS 16 arriverà con un paio di settimane di anticipo rispetto a quanto avvenuto per iOS 15.7 nel 2022.