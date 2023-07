Apple al lavoro su un nuovo iPad Air: avrà delle specifiche migliorate

Tra le numerose indiscrezioni sulle uscite targate Apple di questo autunno ve ne era una che riportava che il nuovo iPad Air sarebbe arrivato tra settembre e novembre. A confermare il leak è oggi un'altra fonte affidabile, che spiega che una versione del tablet con delle specifiche migliorate sarebbe già in produzione.

La notizia arriva dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha reiterato che un nuovo iPad Air arriverà entro fine 2023 nei negozi di tutto il mondo. Sfortunatamente, a differenza dell'iPad Air lanciato nel 2022, quello di quest'anno non sarà dotato di un chip di serie M, che rimarrà invece limitato ai nuovi iPad Pro con schermo OLED, ma monterà un SoC della serie A, la stessa dei chipset degli iPhone.

Nonostante ciò, Gurman ha spiegato che "un modello di iPad Air con specifiche migliorate è a sua volta in fase di sviluppo" e che potrebbe arrivare ad ottobre per "coprire" la finestra di lancio altrimenti lasciata scoperta dagli iPad Pro, posticipati al 2024 per via di alcuni ritardi nella produzione dei loro schermi OLED di nuova generazione.

Per il momento, non sappiamo quali specifiche verranno ritoccate nel nuovo iPad Air: il predecessore, infatti, era dotato di un chip M2, di una RAM da 8 GB, di una fotocamera frontale da 12 MP, di una porta di ricarica USB-C e del supporto per le connessioni 5G sui modelli Wi-Fi + Cellular. Lo storage interno del tablet partiva invece da 64 GB.

Sembra piuttosto improbabile che Apple aumenti la RAM del suo iPad Air, specie se consideriamo che il modello dello scorso anno, con 8 GB di RAM, supporta tranquillamente feature avanzate e condivise con i Mac quali Center Stage. Al più, possiamo pensare ad un miglioramento nella fotocamera, che potrebbe addirittura essere integrata sul lato più lungo del device (un po' come successo sull'iPad di decima generazione, lanciato a ottobre 2022) e ad una serie di nuove colorazioni per la scocca.