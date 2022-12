Apple al lavoro su un nuovo iPad Mini: in arrivo nel 2023 con M2?

Secondo alcuni rapporti pubblicati dall’analista Ming-Chi Kuo, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Apple, l’azienda di Cupertino starebbe lavorando ad un iPad Mini di nuova generazione che seguirà l’iPad Mini 6 lanciato ormai più di un anno fa.

Questo nuovo iPad Mini a quanto pare avrà un nuovo processore come “punto di forza”, mentre è improbabile che venga riprogettato a livello estetico visto che già iPad Mini 6 ha debuttato con un nuovo design.

Non è da escludere che Apple implementi anche un chip Apple Silicon all’iPad Mini: in questo modo tutta la gamma andrebbe ad essere basata sui processori della gamma M.

Kuo riferisce anche che il nuovo iPad Mini arriverà alla fine del 2023 o al massimo nel primo trimestre del 2024, ma è improbabile che sostituisca l’iPad pieghevole che resta in programma per il lancio nel 2025. L’analista afferma che tale regione è puramente legata al prezzo: “un iPad pieghevole avrà un prezzo nettamente più alto dell’iPad mini, quindi una tale sostituzione non sarebbe ragionevole”.

Come sempre in questi casi, consigliamo di prendere con le pinze tali rumor in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Qualche ora fa sono emerse anche altre voci di corridoio sulle presunte cinque versioni di iPhone 15.