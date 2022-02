Apple al lavoro su iPhone e Macbook pieghevoli, ma non usciranno prima del 2025

Mentre i fan della casa di Cupertino sono già concentrati sugli annunci del keynote primaverile di Apple, l'esperto della catena produttiva di schermi e display Ross Young ha rilasciato alcune dichiarazioni che guardano al futuro della Mela nel campo degli iPhone e dei Mac pieghevoli.

Young, direttore della Display Supply Chain Consultants (DSCC), ha spiegato in un nuovo report che molto probabilmente l'iPhone pieghevole di Apple è stato posticipato al 2025. La notizia sembra dunque spostare in là di ben due anni l'uscita del primo smartphone foldable di Cupertino, dopo che alcuni rumor degli scorsi mesi parlavano di un lancio di iPhone Fold nel 2023 o nel 2024.

L'informazione condivisa da Ross Young è tuttavia in linea con quanto riportato lo scorso mese dal noto leaker Dylandkt, che ha spiegato che Apple non si fida delle tecnologie foldable e che dunque prima di vedere un iPhone pieghevole dovremo aspettare un bel po' ancora.

Decisamente più positive sono invece le notizie che arrivano dal campo laptop, poiché sembra che Apple stia esplorando la possibilità di un Macbook pieghevole all-screen, cioè privo di tastiera fisica, sostituita da un secondo schermo. Il device, secondo quanto riporta Young, sarà composto da uno schermo pieghevole da 20" ed avrà una cerniera centrale, ottenendo da ripiegato così un form factor decisamente simile a quello di un laptop. Una proposta del genere, benché senza la componente pieghevole, era emersa nel brevetto di Apple di un Macbook modulare rilasciato a inizio febbraio.

Secondo Young è comunque impreciso chiamare "Macbook" il device, che infatti dovrebbe far parte di una lineup di prodotti Apple completamente nuova, poiché avrà un funzionamento a metà tra un Macbook e un iPad e potrà anche collegarsi ad accessori come tastiere e mouse esterni. Inoltre, viste le dimensioni generose dello schermo, Apple starebbe pensando ad una risoluzione 4K o 8K per il device.

Stando a quanto riporta Young, tuttavia, non vedremo questo laptop pieghevole ancora per diversi anni: la finestra di lancio del device, infatti, è fissata dopo il 2025, probabilmente nel 2026 o nel 2027. In generale, però, Ross riporta che questo rinnovato interesse di Apple per i device pieghevoli è "una buona notizia per l'ambiente foldable".