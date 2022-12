Apple al lavoro su un MacBook Air da 15,5 pollici con M2: in arrivo a primavera 2023?

Un nuovo tweet pubblicato dall’analista di DSCC Display, Ross Young, si torna a parlare del fantomatico MacBook Air da 15,5 pollici su cui starebbe lavorando Apple, e che a quanto pare non sarebbe molto lontano dal lancio.

Nel messaggio, Young afferma che la produzione dei pannelli per il laptop sarebbe in programma per iniziare nel primo trimestre del 2023, con il lancio che potrebbe concretizzarsi la prossima primavera.

Un notebook di questo tipo potrebbe fare gola a molti, e dovrebbe andare a posizionarsi tra il MacBook Pro da 14 e 16 pollici, rappresentando il MacBook Air più grande mai prodotto fino ad ora da Apple. Per fare un raffronto, l’attuale modello misura 13,6 pollici, quindi il salto verso i 15,5 pollici è davvero interessante.

A livello di design, non dovrebbe discostarsi di molto dal MacBook Air da 13 pollici del 2022: spazio quindi ai bordi piatti, ampio trackpad e tastiera con tasti funzione, oltre che porta di ricarica MagSafe e fotocamera FaceTime a 1080p. Sembra essere scontata la presenza dei chip M2 ed M2 Pro, mentre non dovrebbe essere basato sul display miniLED e la tecnologia ProMotion.

Parallelamente, Apple sta anche lavorando ai nuovi MacBook Air OLED che dovrebbero debuttare nel 2024 insieme ai nuovi iPad OLED.