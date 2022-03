Apple è al lavoro su un Macbook Air da 15': lancio previsto nel 2023

Un paio di settimane fa è trapelata in rete la presunta lineup Mac e Macbook per il 2022 e il 2023, ma pare che nella lista condivisa dal noto insider Mark Gurman manchi un dispositivo decisamente interessante. Stiamo parlando del primo Macbook Air da 15", in arrivo il prossimo anno e probabilmente dotato di chip M2.

La conferma dell'esistenza del device arriva da una ricerca di Display Supply Chain Consultants, o DSCC, l'agenzia specializzata in monitor e schermi per dispositivi elettronici diretta da Ross Young, noto per le sue previsioni corrette negli ultimi tempi. A quanto pare, dunque, Apple sarebbe al lavoro su Macbook Air da 15", che si affiancherebbe a quello dalle dimensioni più contenute, pari a 13", che a sua volta dovrebbe ricevere un leggero incremento della dimensione della propria diagonale.

Non si tratta della prima volta che emergono dei rumor su un Macbook Air dotato di schermo di grandi dimensioni: al contrario, già lo scorso anno la possibilità di un dispositivo del genere era stata ventilata dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che però al momento ritiene che Macbook Air M2 arriverà nel 2022, e non nel 2023, e che avrà uno schermo da 13".

D'altro canto, Gurman aveva spiegato che Apple non avrebbe approvato il progetto di un Macbook Air da 15", forse temendo che il device potesse togliere fette di mercato ai due Macbook Pro da 14" e da 16". Non è dunque chiaro su quali fonti si basino le speculazioni di DSCC, anche se l'agenzia ha all'attivo una lunga serie di indiscrezioni poi rivelatesi corrette.

Rimane invece la possibilità che Apple introduca un Macbook Air da 13" nel 2022 e uno da 15" nel 2023, magari dotati dello stesso chipset e di un prezzo competitivo, anche se per ora non ci sono conferme a riguardo. I due laptop, inoltre, dovrebbero ricevere un importante redesign rispetto al modello precedente, integrando per esempio il notch che ha fatto la sua comparsa sui Macbook Pro del 2021.