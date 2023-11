Apple al lavoro su un MacBook con connettività cellular: lancio nel 2028?

Sono passate poche settimane dalla presentazione dei nuovi MacBook Pro con il chip M3 di Apple e, come prevedibile, Apple guarda anche oltre. Nell’ultimo numero della newsletter Power On, il popolare giornalista Mark Gurman riferisce che Apple intenderebbe lanciare dei MacBook con connettività cellular 5G.

Il progetto è legato al modem 5G che Apple sta progettando internamente, e di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine riportando anche i ritardi in cui è incappato. Proprio per tale ragione, Apple dovrebbe lanciare i MacBook cellular solo nel 2028, con a bordo il suo modem prodotto in-house. Gurman osserva che il progetto rientrerebbe in una strategia più a lungo respiro con cui Apple mira a ridurre la dipendenza da Qualcomm per i modem.

Le ultime indiscrezioni parlano di altri ritardi per il modem 5G di Apple, e di un lancio che potrebbe concretizzarsi solo nel 2026. I MacBook però non saranno i primi a beneficiare di questo modem personalizzato, che dovrebbe debuttare inizialmente su iPhone per poi vedere la luce anche sugli altri dispositivi. Solo a quel punto, nei due anni successivi, dovrebbe essere integrato anche su Apple Watch ed iPad, ma l’azienda potrebbe portare il modem 5G anche sui MacBook in contemporanea.