Apple al lavoro su un modem proprietario per iPhone: pronto l'addio a Qualcomm

Dopo aver salutato Intel con il chip M1 per i Mac, Apple punta a sostituire anche Qualcomm per i modem presenti nei propri iPhone. Secondo quanto affermato da Bloomberg, infatti, il colosso di Cupertino sarebbe al lavoro su un modem sviluppato in-house da integrare nei prossimi anni nei propri smartphone.

L'indiscrezione non è totalmente nuova ed anche in passato si era parlato dell'eventualità, ma l'ultimo sviluppo cita un incontro tenuto dal Senior Vice President of Hardware Technologies di Apple, Johnu Srouji, con i dipendenti, in cui ha confermato che la società sta lavorando su un proprio modem da utilizzare nei dispositivi futuri per sostituire quelli forniti da Qualcomm, come l'X55 presente nell'iPhone 12.

La compagnia, per chi si fosse perso gli sviluppi degli ultimi anni, ha acquistato la divisione modem di Intel per 1 miliardo di Dollari, ecco perchè la scelta di puntare su soluzioni in house non deve stupire. Con iPhone 12 ha dovuto puntare sull'X55 di Qualcomm perchè evidentemente il progetto non era ancora pronto ed anche perchè Apple ha firmato un accordo di licenza pluriennale con la compagnia di San Diego, nonostante le controversie legali tra i due colossi.

Tale accordo, riferisce Bloomberg, è valido per altri cinque anni con possibilità di proroga per altri due, e questa potrebbe essere la deadline per il lancio del modem Apple negli iPhone.