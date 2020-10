Apple sarebbe al lavoro sul proprio motore di ricerca, pronto l'addio a Google?

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Apple starebbe intensificando i lavori che dovrebbero portare al lancio di un motore di ricerca proprietario. La notizia non rappresenta una novità assoluta, dal momento che anche in passato si è parlato dell’eventualità, tuttavia c’è una ragione specifica dietro questa accelerata.

Apple, infatti, vorrebbe evitare di farsi trovare impreparata nel caso in cui la causa dell’Antitrust Americano contro Google dovesse prendere risvolti in grado di danneggiare il proprio sistema operativo. Il progetto a quanto pare sarebbe ancora “top secret” e non è chiaro che intenzioni abbia Apple: il Financial Times, citando fonti interne, riferisce che l’assunzione dell’ex capo della divisione ricerca di Google, John Giannandrea, non sarebbe stata casuale. Inoltre, la Mela avrebbe intenzione di assumere degli ingegneri specializzati proprio in questo settore.

La questione dell’integrazione di Google all’interno di iOS è da sempre frutto di discussioni e critiche: di recente è emersa l’indiscrezione secondo cui Google verserebbe nelle casse di Apple tra gli 8 ed i 12 miliardi di Dollari all’anno per essere il motore predefinito dei propri sistemi operativi.

E' chiaro però che i frutti di tale lavoro non sono destinati ad essere tangibili nell'immediato, dal momento che lo sviluppo è tutt'altro che semplice e veloce.