Apple al lavoro su nuovi display microLED e micro OLED avanzati

Apple e il suo partner per la produzione di semiconduttori TSMC, dopo aver rafforzato il loro rapporto commerciale sulle linee di produzione a 3 nm, starebbero sviluppando nuove tecnologie in un laboratorio segreto situato vicino agli impianti della stessa TSMC.

Secondo un rapporto di Nikkei infatti, Apple e il gigante dei semiconduttori sarebbero al lavoro sullo sviluppo di display microOLED costruiti direttamente sui wafer, motivo per cui la collaborazione con TSM risulta essenziale.

Si tratta di una fase primordiale di sviluppo che potrebbe richiedere diversi anni prima di raggiungere la produzione di massa. Nel rapporto si legge che "Apple sta collaborando con il suo fornitore di chip TSMC perché i display microOLED non sono costruiti su substrati di vetro come gli schermi LCD convenzionali di smartphone e TV, o display OLED utilizzati negli smartphone di fascia alta. Invece, questi nuovi display sono costruiti direttamente su wafer - i substrati su cui sono fabbricati i semiconduttori - che consentono display molto più sottili e piccoli e che consumano meno energia, rendendoli più adatti per l'uso in dispositivi AR indossabili".

Nello stesso stabilimento, situato a Longtan, Apple sarebbe al lavoro anche su una tecnologia microLED, che si trova invece in uno stadio di sviluppo più avanzato.

Sfruttando anche il know-how ottenuto con l'acquisizione di LuxVue, la sfida di Apple, in controtendenza rispetto ai principali protagonisti del settore come Samsung e Sony, non è quella di sviluppare pannelli di grandi dimensioni ma di ridurre il più possibile la tecnologia LED in modo da permettere all'azienda di produrre device con schermi estremamente piccoli o ad altissima densità di pixel.