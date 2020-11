Apple è al lavoro sui nuovi iMac e Mac Pro con processori Apple Silicon

A poche ore dall’annuncio del keynote Apple di Novembre, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui Mac basati sul processore Apple Silicon che il colosso di Cupertino dovrebbe presentare nel corso dell’evento.

A quanto pare, infatti, i processori proprietari non dovrebbero solo debuttare sui MacBook, ma anche sui PC fissi. Gli ingegneri, nello specifico, sarebbero al lavoro su un iMac riprogettato, ed un nuovo modello di Mac Pro, entrambi basati sugli Apple Silicon.

Bloomberg, citando alcune persone vicine alla Mela morsicata, afferma che Apple sta attualmente sviluppando un nuovo Mac Pro simile a livello di design a quello attualmente presente nei negozi, ma dalle dimensioni significativamente ridotte. Non è chiaro se questo nuovo modello andrà ad affiancare quello già esistente oppure se lo sostituirà, ma la cosa che appare certa è che non vedrà la luce nel 2020: bisognerà aspettare o il 2021 o addirittura il 2022.

L’obiettivo a lungo termine di Apple, per altro nemmeno tanto nascosto, è di lanciare tutti Mac basati sui processori Silicon per abbandonare, nel giro di un paio d’anni, Intel.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze notizie come queste in quanto si tratta di semplici indiscrezioni. Everyeye seguirà l’evento del 10 Novembre a partire dalle 19 in diretta con tutte le notizie.