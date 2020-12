Apple al lavoro su nuovi proiettori con 'touch' integrato: come funzioneranno?

Apple non solo sarebbe al lavoro sul suo primo iPhone pieghevole, molto rumoreggiato nelle ultime settimane per il possibile lancio nel 2022, ma anche su una tecnologia molto particolare e insolita per i suoi standard: dei proiettori “touch” in grado di proiettare un’immagine e percepire la mano dell’utente e i suoi “tocchi” sulla proiezione.

Come visibile dal brevetto pubblicato proprio nella giornata di oggi, 22 dicembre 2020, sul sito dell’USPTO, questo prodotto viene definito “Sistema laser di rilevamento e scansione dell’input dell’utente 2D/3D” e descritto in questo modo: “[…] dispositivi elettronici e metodi che identificano gli input dell'utente in base all'interazione di un oggetto con superfici separate dai dispositivi elettronici. Questi possono includere uno o più sensori di interferometria automiscelanti che scansionano un campo visivo contenente la superficie di ingresso con un raggio di luce, come un diodo laser emesso da un raggio laser. L'auto-miscelazione della luce emessa con i riflessi può generare un segnale di interferometria automiscelante che può consentire l'identificazione di un oggetto, come il dito di un utente, nel campo visivo e il suo input”.

In termini più semplici, questi proiettori emetterebbero sì luce standard ma anche raggi laser che, “rimbalzando” sulle superfici e tornando al dispositivo, permetterebbero a quest’ultimo di mappare l’ambiente circostante e di conseguenza anche oggetti che possono funzionare da strumenti per input. Attualmente, i disegni del brevetto che potete vedere in calce all’articolo mostrano chiaramente un proiettore, ma in futuro si potrebbe anche parlare di un’implementazione su Mac. Trattandosi però di brevetti è difficile oggi capire se il prodotto finale sarà esattamente così o se cambierà in futuro, o se nemmeno uscirà sul mercato. Se non altro è un segno di innovazione da apprezzare.

E a proposito di innovazione, nel sito dell’US Patent and Trademark Office il colosso di Cupertino ha pubblicato un altro brevetto che descrive un sistema di regolazione della luminosità ambientale: secondo le ultime indiscrezioni potrebbe giungere anche sugli occhiali Apple Glass per gestire la luminosità del mondo reale.