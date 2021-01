Apple al lavoro su un nuovo tipo di vibrazione per i prossimi Apple Watch

Dopo avervi parlato della possibilità che il nuovo Apple Watch possa misurare la glicemia, torniamo sui wearable di Cupertino perché Apple avrebbe depositato un nuovo brevetto per la vibrazione e i feedback di tipo aptico.

Secondo la fonte infatti, Apple starebbe cercando di rendere mobile la batteria del dispositivo, in modo da permetterle di trasmettere impulsi sulla superficie esterna.

Il brevetto "Dispositivi elettronici portatili con dispositivi tattili con elementi batteria mobili", titolo più generico possibile per abbracciare quante più variabili possibile, riporta anche una breve descrizione.

Citando il documento infatti, si legge che "generalmente, i dispositivi elettronici includono uno o più pulsanti o interruttori elettromeccanici per fornire input. Alcuni dispositivi includono un sensore tattile o un touch screen per la ricezione dell'input. Tuttavia, i sensori tattili spesso mancano di feedback meccanico per avvisare l'utente che l'input ha ricevuto risposta." e continua concludendo che "questo brevetto è diretto a un dispositivo tattile che può muovere il suo elemento batteria per generare impulsi tattili o vibrazioni lungo la superficie esterna del dispositivo".

Nelle illustrazioni allegate si evince come la batteria dovrebbe rimanere sospesa in uno spazio virtuale grazie a delle molle, per permetterle di muoversi liberamente ed emettere l'impulso richiesto.

L'ultimo modello di Apple Watch utilizza il Taptic Engine per ottenere un feedback aptico. Un dispositivo di tipo premium che però consuma gran parte dello spazio interno. Questa nuova tecnologia permetterebbe quindi di produrre dispositivi dalle dimensioni sensibilmente più contenute, senza considerare che l'eliminazione di un elemento preposto a questo scopo ridurrebbe il consumo della batteria dello stesso smartwatch.

Restiamo in attesa di scoprire se questo nuovo tipo di feedback verrà implementato a breve termine. Nel frattempo vi ricordiamo che è stata rilasciata la versione 7.3 di watchOS.