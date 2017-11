Apple è al lavoro per sbloccare l'iPhone del killer del Texas

La settimana scorsa abbiamo riportato su queste pagine la notizia riguardante l’offerta inviata da Apple alle autorità del Texas per sbloccare l’del killer che ha provocato la strage.

Secondo quanto affermato dal San Antonio Express, le autorità avrebbero notificato ad Apple quello che viene descritto come “un mandato di perquisizione” per accedere all’iPhone SE del 26enne Patrick Kelley, che ha ucciso 26 persone ferendone altre 20.

A quanto pare le forze dell’ordine sarebbero interessate ad ottenere l’accesso sia per le informazioni locali che memorizzate su iCloud (chiamate, messaggi e foto) prodotte a partire dal 1 Gennaio 2016.

L’aspetto preoccupante è rappresentato dal fatto che nella questione ci sarebbe coinvolto anche un altro cellulare, un LG che però non è descritto come “smartphone”. Anche in questo caso, per LG è stato notificato un mandato per obbligare la compagnia ad accedere ai dati.

Il mandato mette Apple una posizione che definire scomoda è poco. Nonostante il provvedimento, infatti, la crittografia inclusa in iOS rende difficile anche per il produttore accedere ai dati.

Nel caso del killer di San Bernardino, l’FBI è stata costretta a pagare degli esperti di sicurezza per poter accedere ai file. Apple potrebbe trovarsi nuovamente di fronte ad una situazione scomoda.