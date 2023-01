Apple al lavoro sui primi Apple Watch con display MicroLED, ma il lancio è lontano

Che Apple sia al lavoro sui display microLED per i propri prodotti non è una novità. Oggi il noto analista Ross Young è tornato sulla questione soffermandosi su Apple Watch, che beneficerà dei nuovi pannelli ma non nell’immediato futuro.

Secondo quanto affermato dall’affidabile leaker, infatti, i primi Apple Watch MicroLED vedranno la luce solo nel 2025 e non nel 2024 come ipotizzato in precedenza. La produzione degli schermi dovrebbe iniziare alla fine del 2024, mentre il nuovo indossabile sarà lanciato nella primavera nel 2025.

Se sull’anno Young è in linea con le previsioni di Jeff Pu, a suscitare qualche dubbio è il periodo: Apple è solita introdurre i nuovi smartwatch insieme agli iPhone in autunno, e nonostante l’aggiornamento sia importante appare improbabile ipotizzare un evento separato in primavera. Ovviamente non sono da escludere cambiamenti visto che mancano ancora due anni, ma avvisaglie almeno al momento non ne sono arrivate.

Young non ha offerto molte indicazioni sulle dimensioni del display, ma in precedenza Pu suggeriva che Apple Watch MicroLED potrebbe misurare 2,1 pollici: secondo molti potrebbe trattarsi della seconda generazione dell’Apple Watch Ultra presentato lo scorso settembre che misura 1,92 pollici rispetto agli 1,77 pollici di Series 8.

La tecnologia microLED dal suo canto presenta dei LED microscopici che offrono colori più accurati, HDR migliorato, rapporto di contrasto elevato ed una migliore esperienza di visione in condizioni di illuminazione non ottimali. A ciò si aggiunge una minore possibilità di burn-in rispetto agli OLED e tempi di risposta migliori.