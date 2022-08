Apple al lavoro su Project Irvine: migliorerà Stage Manager per iPadOS 16

La scorsa settimana, Apple ha confermato che iPadOS 16 è in ritardo e che uscirà solo nel mese di ottobre. Negli ultimi giorni sono stati in molti gli esperti che hanno rivelato che il posticipo del sistema operativo sarebbe dovuto ai numerosi bug di Stage Manager, ma pare che Cupertino non voglia darsi per vinta.

A quanto pare, infatti, non solo Apple starebbe risolvendo i bug di iPadOS 16 senza posticipare l'uscita del solo Stage Manager (come ha fatto lo scorso anno per Universal Control su MacOS Monterey), ma avrebbe addirittura in cantiere un progetto top-secret per i suoi sistemi operativi per Mac e iPad, in arrivo il prossimo anno.

Stando a quanto riportato dall'utente Twitter Majin Bu, infatti, Apple sarebbe al lavoro su Project Irvine, l'"evoluzione" di Stage Manager che dovrebbe essere lanciata con iPadOS 17 nel corso del 2023. L'obiettivo di Cupertino sarebbe dunque quello di rifinire Stage Manager su due anni diversi, in modo da evitare di dover risolvere una valanga di bug nel giro di poche settimane e, al contempo, da permettere una release non troppo tardiva di iPadOS 16, facendo dimenticare i problemi degli ultimi mesi ai fan.

Stando all'ultima Beta di iPadOS 16, Stage Manager presenterebbe ancora vari glitch grafici e diversi bug, alcuni dei quali anche piuttosto gravi, che causerebbero il crash di alcune app con una frequenza piuttosto elevata. Inoltre, anche le funzionalità multi-window sarebbero ancora da rivedere. È dunque possibile che parte delle novità di Stage Manager venga posticipata ad un aggiornamento in arrivo nel 2023, se non addirittura ad iPadOS 17.

Dall'altra parte, però, l'uscita ad ottobre di iPadOS 16 farebbe anche parte di una strategia di mercato di Apple: l'azienda di Cupertino, infatti, dovrebbe presentare i nuovi iPad e Macbook Pro M2 proprio nel mese di ottobre, e non al keynote di settembre. Lanciando iOS 16 a settembre e iPadOS 16 a ottobre, dunque, la compagnia potrebbe concentrare l'attenzione dei fan prima sui suoi smartphone e poi sui suoi laptop e tablet, sperando di ottenere un ritorno positivo in termini di vendite.